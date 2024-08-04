Иран отказался смягчить реакцию на убийство Исмаила Хании

сегодня в 23:08

Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и заявил о намерении нанести ответный удар по Израилю, пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

«В субботу Иран сообщил арабским дипломатам, что ему все равно, спровоцирует ли ответ войну», — сообщается в материале.

31 июля ЦАХАЛ нанес ракетный удар по резиденции Исмаила Хании в Иране. Глава политбюро ХАМАС прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Иран совместно с ливанской группировкой «Хезболла» готовят быстрый и жесткий ответ Израилю на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании и командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте.