Иран опровергает информацию о запуске ракет по Турции

Как отметили в Генштабе, ВС республики уважают суверенитет Турции, а также опровергают любые сообщения о запуске ракет по территории данной страны.

Ранее глава иранской службы скорой помощи Джафар Миадфар рассказал, что в военных действиях пострадали 6 тыс. иранцев.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. Иран в свою очередь проводит ответные атаки по израильской территории и американским военным объектам в регионе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.