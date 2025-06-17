Иран официально опроверг слухи о гибели экс-президента Ахмадинежада
IRNA: информация о покушение на Ахмадинежада недостоверна
В Иране опровергли распространявшиеся в СМИ сообщения о якобы совершенном убийстве бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада. Официальное опровержение было опубликовано государственным информагентством IRNA.
Ранее ряд азербайджанских и региональных СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщали о перестрелке в Тегеране, в результате которой якобы погибли Ахмадинежад, его супруга и двое сыновей.
Эти сведения вызвали широкий резонанс в международных медиа.
Сам экс-президент, возглавлявший Иран с 2005 по 2013 год, известен своими резкими антизападными высказываниями и остается заметной фигурой в иранской политике.