Иран официально опроверг слухи о гибели экс-президента Ахмадинежада

В Иране опровергли распространявшиеся в СМИ сообщения о якобы совершенном убийстве бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада. Официальное опровержение было опубликовано государственным информагентством IRNA .

Ранее ряд азербайджанских и региональных СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщали о перестрелке в Тегеране, в результате которой якобы погибли Ахмадинежад, его супруга и двое сыновей.

Эти сведения вызвали широкий резонанс в международных медиа.

Сам экс-президент, возглавлявший Иран с 2005 по 2013 год, известен своими резкими антизападными высказываниями и остается заметной фигурой в иранской политике.