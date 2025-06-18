Иран направил США официальный протест через швейцарского посла

сегодня в 21:54

МИД Ирана вызвал в среду посла Швейцарии Надин Лозано, которая представляет американские интересы в Тегеране, для вручения официальной ноты протеста, сообщает РИА Новости .

По данным иранского агентство Mehr, этот демарш стал реакцией на «безответственные и угрожающие» заявления президента США Дональда Трампа.

Помощник главы иранского МИДа Иса Камели, принимавший дипломата, охарактеризовал высказывания американского лидера как провокационные.

«Ответственность за подобные заявления, подрывающие мир и международную безопасность, полностью ляжет на администрацию США», — подчеркнул он в ходе встречи.

Этот дипломатический инцидент произошел на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Швейцарская дипломатическая миссия традиционно выполняет функции посредника между двумя странами, не имеющими прямых дипломатических отношений с 1980 года.