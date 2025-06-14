Иран нанес новый ракетный удар по Израилю

сегодня в 23:14

Тегеран осуществил запуск ракет в сторону Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Fars.

В ответ израильские власти призвали население срочно укрыться в убежищах, ожидая возможного продолжения атак.

Командование тыла Израиля распространило экстренное предупреждение по всей стране. Жителям приказано немедленно укрыться в защитных сооружениях. Системы ПВО приведены в состояние повышенной готовности.

Инцидент стал закономерным развитием конфликта, обострившегося после недавних взаимных ударов. Ранее Израиль атаковал иранские ядерные объекты, а Тегеран в ответ опубликовал список стратегических целей на территории еврейского государства, включая ключевую инфраструктуру.