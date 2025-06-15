Иран нанес гиперзвуковой удар по Хайфе

В ходе массированной ракетной атаки Иран впервые применил гиперзвуковое оружие против израильской Хайфы, сообщает Bloomberg .

Тель-Авив и Хайфа подверглись обстрелу баллистическими ракетами последнего поколения «Эмад», «Кадр» и новейшими «Хайбер-Шакан».

В районе Хайфы зафиксированы мощные взрывы — по предварительным данным, гиперзвуковая ракета поразила стратегический инфраструктурный объект. Израильские системы ПВО смогли перехватить часть ракет, однако гиперзвуковые заряды, по всей видимости, достигли целей.

Министерство обороны Израиля подтвердило факт атаки с применением гиперзвукового оружия, что представляет собой качественно новый уровень угрозы. В Тель-Авиве и ряде других городов объявлена воздушная тревога, жителям приказано немедленно укрыться в бомбоубежищах.