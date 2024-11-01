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Иран может нанести удар по Израилю перед выборами в США

Иран планирует нанести удар по Израилю с территории Ирака перед выборами США, сообщает RT .

«Иран готовится атаковать Израиль с территории Ирака в ближайшие дни, возможно, до президентских выборов в США», — сообщает The Axios.

Отмечается, что при атаке может быть задействовано большое количество беспилотников и баллистических ракет.

По словам источников, в Вашингтоне не в курсе, принято ли в Тегеране решение о новом ударе.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.

Ранее сообщалось, что Иран дал понять Израилю, что не станет отвечать на ночные бомбардировки иранских территорий. Тегеран передал это сообщение еврейскому государству через иностранного посредника.