Иран может нанести удар по Израилю перед выборами в США
Иран планирует нанести удар по Израилю с территории Ирака перед выборами США, сообщает RT.
«Иран готовится атаковать Израиль с территории Ирака в ближайшие дни, возможно, до президентских выборов в США», — сообщает The Axios.
Отмечается, что при атаке может быть задействовано большое количество беспилотников и баллистических ракет.
По словам источников, в Вашингтоне не в курсе, принято ли в Тегеране решение о новом ударе.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Ранее сообщалось, что Иран дал понять Израилю, что не станет отвечать на ночные бомбардировки иранских территорий. Тегеран передал это сообщение еврейскому государству через иностранного посредника.