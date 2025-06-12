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Иран хочет выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Если Тегеран увидит в действиях МАГАТЭ сохраняющуюся антииранскую тенденцию, то он рассмотрит возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает РИА Новости .

Такое заявление сделал официальный представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике исламской республики Ибрагим Резаи. Слова о планах выйти из ДНЯО прозвучали после принятия МАГАТЭ антииранской резолюции.

Между тем президент исламской республики Масуд Пезешкиан назвал принятый документ «ужасным». Он заявил, что страна продолжит обогащение урана, несмотря на резолюцию агентства.

Также официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи поблагодарил Россию, Белоруссию, Венесуэлу, Кубу, Китай и Никарагуа за то, что они не поддержали антииранскую резолюцию МАГАТЭ.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России. Он выразил надежду на то, что страны расширят сотрудничество друг с другом.