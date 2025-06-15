Иран готов заключить соглашение с гарантией отсутствия ядерного оружия

сегодня в 10:45

Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что страна прекратит удары по Израилю, если он остановит свою агрессию в отношении республики, сообщает SHOT .

По его словам, еще Иран готов заключить соглашение, по которому гарантирует отсутствие у страны ядерного оружия.

Министр попросил международное сообщество выступить против израильской агрессии. Он считает, что это лучший способ установить мир в регионе.

В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла первый удар в рамках объявленной операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков Ирана. В ответ Иран начал бить по противнику большим количеством ракет.

Ранее представитель комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Эбрахим Резаи подчеркнул, что стране пришло время выйти из договора о нераспространении ядерного оружия.