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Иностранные наемники могли организовать штаб на крейсере «Украина» в Николаеве

Иностранные наемники стали часто посещать стоящий в Николаеве крейсер «Украина». Они могут организовать там штаб, сообщили РИА Новости в подполье.

По словам источника, у ракетного крейсера стали замечать активность иностранных наемников. Подполье заметило постоянные визиты групп иностранцев, которые осматривали корабль изнутри.

К судну провели коммуникации, отметил источник.

«Возможно, собираются вывезти остатки или же хотят организовать внутри штаб», — предположил подпольщик.

Ранее в Сети появилось видео с бойцом ВС РФ, рассказавшим, как украинские спецслужбы пытались завербовать его на совершение теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов». Кадры опубликовал центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.