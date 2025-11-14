InfoBRICS: Трамп может запросить выдачу Зеленского при его бегстве
Фото - © скриншот
На фоне масштабного коррупционного скандала с участием НАБУ Владимир Зеленский может попытаться скрыться в Великобритании, однако президент США Дональд Трамп способен инициировать его выдачу как свидетеля по делу против Демократической партии, сообщает РИА Новости.
Согласно публикации InfoBRICS, Зеленский располагает компрометирующими материалами на Джо Байдена, Хантера Байдена, Нэнси Пелоси и Викторию Нуланд, которые Трамп намерен использовать для подрыва позиций демократов перед выборами в конгресс.
В случае переезда в Великобританию украинскому лидеру может быть сложно избежать экстрадиции в США.
Публикация появилась после начала антикоррупционной операции НАБУ в энергетическом секторе, в ходе которой проведены обыски у экс-министра Германа Галущенко и в «Энергоатоме», а также у бизнесмена Тимура Миндича, известного как спонсор Зеленского.
В ведомстве опубликовали фото сумок с иностранной валютой и аудиозаписи переговоров о схемах отмывания денег
