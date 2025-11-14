Зеленский может бежать в Британию на фоне коррупционного скандала

На фоне масштабного коррупционного скандала с участием НАБУ Владимир Зеленский может попытаться скрыться в Великобритании, однако президент США Дональд Трамп способен инициировать его выдачу как свидетеля по делу против Демократической партии, сообщает РИА Новости .

Согласно публикации InfoBRICS, Зеленский располагает компрометирующими материалами на Джо Байдена, Хантера Байдена, Нэнси Пелоси и Викторию Нуланд, которые Трамп намерен использовать для подрыва позиций демократов перед выборами в конгресс.

В случае переезда в Великобританию украинскому лидеру может быть сложно избежать экстрадиции в США.

Публикация появилась после начала антикоррупционной операции НАБУ в энергетическом секторе, в ходе которой проведены обыски у экс-министра Германа Галущенко и в «Энергоатоме», а также у бизнесмена Тимура Миндича, известного как спонсор Зеленского.

В ведомстве опубликовали фото сумок с иностранной валютой и аудиозаписи переговоров о схемах отмывания денег

