Индийский премьер может передавать сообщения между Москвой и Киевом
Bloomberg: Моди согласился на передачу посланий между Путиным и Зеленским
Премьер-министр Индии Нарендра Моди не станет посредником в переговорах между Москвой и Киевом, но согласился на передачу посланий между странами, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на Bloomberg.
Моди может посетить Киев на несколько часов в ближайшее время, пишет издание.
Индийский лидер не станет посредником в российско-украинском конфликте, но может помочь в обмене сообщениями между Москвой и Киевом.
Как считают авторы материала, Индия пользуется недорогими российскими энергоресурсами и не станет полноценным переговорщиком в урегулировании отношений.
8 июля Нарендра Моди побывал в Москве и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Политики общались более трех часов.