Индийский премьер может передавать сообщения между Москвой и Киевом

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Bloomberg: Моди согласился на передачу посланий между Путиным и Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не станет посредником в переговорах между Москвой и Киевом, но согласился на передачу посланий между странами, пишет « КоммерсантЪ » со ссылкой на Bloomberg.

Моди может посетить Киев на несколько часов в ближайшее время, пишет издание.

Индийский лидер не станет посредником в российско-украинском конфликте, но может помочь в обмене сообщениями между Москвой и Киевом.

Как считают авторы материала, Индия пользуется недорогими российскими энергоресурсами и не станет полноценным переговорщиком в урегулировании отношений.

8 июля Нарендра Моди побывал в Москве и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Политики общались более трех часов.