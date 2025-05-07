Индийские военные утверждают, что нанесли удар по лагерям террористов

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Индия нанесла удары по террористам в Пакистане: 12 боевиков ликвидировано

Индийские военные нанесли серию точных ударов по тренировочным лагерям террористических группировок на территории Пакистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал News 18.

В результате операции было уничтожено не менее 12 боевиков, 55 террористов получили ранения, сказано в сообщении.

Полностью разрушена инфраструктура нескольких лагерей

Минобороны Индии подчеркивает, что все удары наносились исключительно по военным целям, связанным с террористической деятельностью.

Ранее Дели и Исламабад обменялись ударами по приграничным территориям.