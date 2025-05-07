Индийские военные утверждают, что нанесли удар по лагерям террористов
Индия нанесла удары по террористам в Пакистане: 12 боевиков ликвидировано
Индийские военные нанесли серию точных ударов по тренировочным лагерям террористических группировок на территории Пакистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал News 18.
В результате операции было уничтожено не менее 12 боевиков, 55 террористов получили ранения, сказано в сообщении.
Полностью разрушена инфраструктура нескольких лагерей
Минобороны Индии подчеркивает, что все удары наносились исключительно по военным целям, связанным с террористической деятельностью.
Ранее Дели и Исламабад обменялись ударами по приграничным территориям.