Индийские политики в Москве обвинили Пакистан в поддержке терроризма
Представители всех основных политических партий Индии провели в Москве пресс-конференцию, на которой резко осудили Пакистан за поддержку террористических группировок, сообщают «Ведомости».
«Россия как стратегический партнер и страна, хорошо знакомая с угрозой терроризма, понимает нашу позицию», — заявила глава делегации Каниможи Карунанидхи.
Индийские парламентарии подробно объяснили причины недавних ударов по пакистанской территории, назвав их ответом на теракт в Кашмире.
«Мы десятилетиями пытались решить проблему мирным путем, но Пакистан продолжает укрывать террористов», — сказал бывший военный Бриджеш Чоута.
После визита в Москву делегация отправится в семь европейских стран, включая Грецию и Латвию. По мнению экспертов, Индия пытается заручиться международной поддержкой перед возможной новой эскалацией конфликта с Пакистаном.
Воздушное пространство между двумя странами остается закрытым, а напряжение в регионе не спадает. Индийские политики подчеркивают, что их страна готова к диалогу, но не собирается мириться с террористической угрозой.