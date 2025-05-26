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Делегация из Нью-Дели начала европейский тур с визита в Россию

Представители всех основных политических партий Индии провели в Москве пресс-конференцию, на которой резко осудили Пакистан за поддержку террористических группировок, сообщают «Ведомости» .

«Россия как стратегический партнер и страна, хорошо знакомая с угрозой терроризма, понимает нашу позицию», — заявила глава делегации Каниможи Карунанидхи.

Индийские парламентарии подробно объяснили причины недавних ударов по пакистанской территории, назвав их ответом на теракт в Кашмире.

«Мы десятилетиями пытались решить проблему мирным путем, но Пакистан продолжает укрывать террористов», — сказал бывший военный Бриджеш Чоута.

После визита в Москву делегация отправится в семь европейских стран, включая Грецию и Латвию. По мнению экспертов, Индия пытается заручиться международной поддержкой перед возможной новой эскалацией конфликта с Пакистаном.

Воздушное пространство между двумя странами остается закрытым, а напряжение в регионе не спадает. Индийские политики подчеркивают, что их страна готова к диалогу, но не собирается мириться с террористической угрозой.