Индия примет участие в конференции по украинскому конфликту в Швейцарии
Индия приняла решение, что будет участвовать на запланированной в Швейцарии 15–16 июня конференции по Украине, но еще не определилась с уровнем участия, сообщает ТАСС.
Первый замглавы МИД Индии Винай Кватра отметил, что сейчас данный вопрос обсуждается.
«Как только мы примем решение о представителе Индии, мы будем рады поделиться этой информацией», — добавил дипломат.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал, что страна будет представлять «голос глобального Юга» на мероприятии в Швейцарии.