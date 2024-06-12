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Индия примет участие в конференции по украинскому конфликту в Швейцарии

Индия приняла решение, что будет участвовать на запланированной в Швейцарии 15–16 июня конференции по Украине, но еще не определилась с уровнем участия, сообщает ТАСС .

Первый замглавы МИД Индии Винай Кватра отметил, что сейчас данный вопрос обсуждается.

«Как только мы примем решение о представителе Индии, мы будем рады поделиться этой информацией», — добавил дипломат.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал, что страна будет представлять «голос глобального Юга» на мероприятии в Швейцарии.