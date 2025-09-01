Индия помешала Азербайджану вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества

сегодня в 19:41

Индия выступила против принятия Азербайджана в полноправные члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Axar az.

Во время переговоров с премьер-министром Пакистана Мухаммедом Шарифом азербайджанский лидер Ильхам Алиев прокомментировал ситуацию. По словам президента, действия Индии на международной арене являются ответной реакцией на поддержку, которую Азербайджан оказывает Пакистану.

«В ответ на поддержку, оказанную Азербайджаном Пакистану, Индия пытается отомстить Азербайджану в международных организациях», — сказал Алиев.

Алиев подчеркнул братский характер отношений между Азербайджаном и Пакистаном, а также поздравил пакистанскую сторону с победой над Индией.

ШОС — это международная организация государств Азиатского региона, которая объединяет 10 стран, в том числе Россию, Китай, Белоруссию, Казахстан и Индию. С 31 августа по 1 сентября включительно в китайском городе Тяньцзине состоялся 25-й саммит ШОС, в котором участвовал президент России Владимир Путин.