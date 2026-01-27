Iltalehti: премьер Финляндии не исключил в будущем встречу с Путиным

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил журналистам, что не против «сесть за один стол» с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на газету Iltalehti.

Орпо не стал отрицать, что готов в будущем провести переговоры с Путиным. Но, по его словам, пока что время для начала диалога еще не пришло.

Премьер Финляндии отметил, что нынешняя ситуация с украинским кризисом не может длиться вечно. Он считает, что в какой-то момент европейское руководство все-таки сядет за один стол с Путиным.

Ранее бывший глава финского МИДа Пааво Вяюрюне заявил, что необходимо восстановить пропускной режим на границе с Россией. По его словам, это необходимо для стимулирования экономики Финляндии.

