Илон Маск заявил, что США могут проиграть следующую войну

Как уточнил предприниматель, сегодняшняя стратегия США заключается в создании небольшого числа оружия по высокой цене, чтобы вести вчерашнюю войну.

«Если не будут сделаны немедленные и кардинальные изменения, Америка потерпит очень серьезное поражение в следующей войне», — подчеркнул Маск.

Ранее Маск лишил американские газеты государственного финансирования. Теперь власти не поддерживают деятельность газет Politico, The New York Times и агентства Associated Press.