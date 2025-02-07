Илон Маск заявил, что США могут проиграть следующую войну

Бизнесмен, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск считает, что Штаты проиграют следующую войну, если не реформируют существующие на сегодняшний день программы вооружений. Об этом сообщает РИА Новости .

Как уточнил предприниматель, сегодняшняя стратегия США заключается в создании небольшого числа оружия по высокой цене, чтобы вести вчерашнюю войну.

«Если не будут сделаны немедленные и кардинальные изменения, Америка потерпит очень серьезное поражение в следующей войне», — подчеркнул Маск.

Ранее Маск лишил американские газеты государственного финансирования. Теперь власти не поддерживают деятельность газет Politico, The New York Times и агентства Associated Press.