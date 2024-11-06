Илон Маск заявил, что проголосовал на выборах президента США

Миллиардер, основатель компании SpaceX и владелец соцсети X Илон Маск проголосовал на выборах президента США в Техасе, пишет РИА Новости .

«Только что проголосовал в округе Камерон, штат Техас», — написал он в соцсети X.

Ранее Маск заявил, что планирует следить за результатами выборов президента США вместе с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом в поместье республиканца Мар-а-Лаго во Флориде.

Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Разница в поддержке Харрис и ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа незначительная. Они уже получили по три голоса на первом открывшемся в стране избирательном участке в Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.