Илон Маск усомнился, что президент США Байден все еще жив

Американский предприниматель Илон Маск усомнился, что действующий президент США Джо Байден все еще жив. Лидер страны пропал и не появляется на публичных мероприятиях, сообщает РИА Новости .

Пользователь социальной сети X поинтересовался, жив ли Байден. Маск оставил комментарий под записью в виде пожимающего плечами эмодзи. Так бизнесмен выразил сомнения, что американский лидер находится в добром здравии.

Маск был одним из известных деятелей, которые на прошлой неделе задавались вопросом, куда пропал Байден после заболевания коронавирусом и выхода из предвыборной гонки. При этом официальные представители Белого дома утверждают, что президент не скрывается и продолжает руководить страной.

Недавно Байден впервые появился на публике после сообщений о выходе из предвыборной гонки. На опубликованных в Сети кадрах видно, как он выходит из автомобиля и направляется в сторону самолета.