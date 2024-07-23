Видео: Джо Байден впервые вышел в свет после снятия с выборов

Действующий президент США Джо Байден впервые после того, как сообщил в соцсети Х о снятии своей кандидатуры с предстоящих выборов, появился на публике, сообщает РБК .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Байден выходит из автомобиля и направляется в сторону самолета. В одной руке он держит медицинскую маску, а другой сначала поправляет галстук, затем показывает жест с большим пальцем вверх, что принято считывать как «все хорошо».

После этого американский лидер по трапу поднимается в самолет, поворачивается к людям, показывает несколько жестов и входит в салон воздушного судна. Куда именно он отправился, не уточняется.

На прошлой неделе стало известно, что Байден заразился Covid-19. Спустя несколько дней его врач сообщил, что последний тест на коронавирус показал отрицательный результат, поэтому президенту США уже можно появляться на публике, но в настоящее время он все еще находится под медицинским присмотром.

Ранее ряд СМИ и интернет-пабликов сообщил, что Байден якобы умер. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Даниил Баранов объяснил, с чем могут быть связаны такие сообщения.