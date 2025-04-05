Илон Маск спрогнозировал волну терактов в Европе

Провокационное заявление о возможной волне терактов в Европе Маск сделал на конгрессе партии «Лига», входящей в правящую коалицию в Италии. В мероприятии американский предприниматель принимал участие посредством видеосвязи.

«Терроризм приведет к массовым убийствам в Европе, ваши друзья, ваши близкие, все в опасности, поскольку мы увидим значительное увеличение (числа — ред.) атак в Италии и в Европе в целом, а СМИ пытаются замалчивать угрозу таких атак. Мы увидим массовые убийства в Европе. В этом тенденция», — заявил Маск.

Ранее Маск заявлял, что массовая миграция может разрушить любую страну. Также он выражал надежду, что все существующие войны завершатся, а в будущем такие ситуации не будут допущены. Речь тогда шла в том числе о торговых войнах.