Илон Маск сократит свое участие в деятельности DOGE с мая
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что с мая сократит свое участие в деятельности возглавляемого им департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), сообщает ТАСС.
Он отметил, что планирует тратить больше своего времени на Tesla.
При этом, по его словам, он продолжит решать правительственные задачи.
Ранее миллиардер и глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск рассматривает возможность покинуть госслужбу в правительстве Соединенных Штатов. Он устал от «нападок» со стороны «левых».