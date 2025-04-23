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Илон Маск сократит свое участие в деятельности DOGE с мая

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что с мая сократит свое участие в деятельности возглавляемого им департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), сообщает ТАСС .

Он отметил, что планирует тратить больше своего времени на Tesla.

При этом, по его словам, он продолжит решать правительственные задачи.

Ранее миллиардер и глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск рассматривает возможность покинуть госслужбу в правительстве Соединенных Штатов. Он устал от «нападок» со стороны «левых».