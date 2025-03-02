Илон Маск считает, что США пора выйти из ООН и НАТО

Бизнесмен Илон Маск, который курирует ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), согласился с идеей выхода Штатов из двух организаций — ООН и НАТО. Об этом сообщает ТАСС .

«Я поддерживаю», — написал Макс под постом пользователя в соцсети X о том, что стране уже нужно выйти из ООН и Североатлантического альянса.

Ранее сенатор-республиканец США Майк Ли сказал, что инициатива по выходу Штатов из состава ООН и завершению ее финансирования уже внесена в Сенат. Речь также идет и о выходе из связанных с ней организаций. Еще в документе прописано, что отменяется соглашение с ООН о предоставлении официальной штаб-квартиры в Нью-Йорке. Кроме того, предусмотрено лишение сотрудников дипломатического иммунитета в Штатах.

Ранее Илон Маск спрогнозировал, что в будущем Америку возглавит действующий вице-президент Джей-Ди Вэнс.