Илон Маск назвал имя следующего президента США

В будущем США возглавит действующий вице-президент Джей-Ди Вэнс, считает миллиардер и советник президента страны Илон Маск. Таким образом он прокомментировал недавние переговоры между Вэнсом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером о свободе слова в Соединенном Королевстве, сообщает РИА Новости .

«Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент», — написал основатель космической компании SpaceX в своей соцсети X.

Ранее Илон Маск признался, что ему поступают угрозы расправы из-за его деятельности по сокращению государственных расходов США. По словам предпринимателя, он получает «много ударов и много угроз смертью».

Илона Маска считают главой ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), однако он им не руководит, утверждалось в письменных судебных показаниях сотрудника офиса администрации исполнительного офиса президента США Джошуа Фишера. По его словам, миллиардер является «специальным правительственным сотрудником» и старшим советником президента США Дональда Трампа, сообщало ABC News.

Тем не менее сам Дональд Трамп в 2024 году заявлял, что главой DOGE является именно Илон Маск.