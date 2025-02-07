Илон Маск признался в любви к Дональду Трампу

Маск сделал неожиданное признание в соцсети X. Он написал, что любит Трампа, при этом миллиардер сообщил о своей гетеросексуальности.

«Я люблю Дональда Трампа настолько сильно, насколько гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину», — написал Маск.

Бизнесмен был одним из тех, кто постоянно поддерживал Трампа во время его предвыборной кампании. Маск даже потратил на избирательную кампанию республиканца около 75 млн долларов.

Ранее политолог спрогнозировал, долго ли Маск продержится в правительстве США. По его словам, через год или два бизнесмена могут отправить в отставку.