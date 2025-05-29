Илон Маск объявил об уходе из департамента эффективности правительства США

Американский предприниматель, миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск объявил о своем уходе из департамента эффективности правительства США (DOGE). Он занимал должность специального государственного сотрудника при администрации главы Штатов Дональда Трампа, сообщает Baza .

«Мой срок в качестве специального государственного сотрудника подходит к концу. Благодарю президента за возможность бороться с неэффективными расходами», — написал Маск в соцсети Х.

Также он выразил уверенность, что со временем DOGE будет только укрепляться. Уход миллиардера с поста подтвердили также в Associated Press, ссылаясь на анонимного представителя Белого дома.

Ранее Маск заявил, что не видит причин для политических трат. Он решил сократить расходы на политику. Издание Politico написало, что предпринимателя почти не видят в Белом доме.