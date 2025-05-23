Маск сообщил о решении сократить финансовые расходы на политику

Американский миллиардер и главы департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что не видит причин для политических трат. Он решил сократить расходы на политику, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

На этой неделе издание Politico написало, что предпринимателя почти не видят в Белом Доме. Кроме того, его имя стали реже называть президент США Дональд Трамп и другие политики.

Также американский лидер перестал использовать им Маска своих кампаниях по сбору средств. Миллиардер решил прокомментировать слухи о том, что он пропал из Белого дома.

Маск считает, что «сделал достаточно», находясь в администрации президента. Он заявил, что сейчас не видит причин «тратить на политику». Также он сказал, что в будущем будет тратить на политику «гораздо меньше».

Кроме того, предприниматель заявил, что это решение не связано с негативными последствиями его участия в политике.

Ранее Маск назвал ложной статью газеты WSJ о том, что в Tesla ищут нового гендиректора. Он заявил, что данная статья является «грубейшим нарушением этики».