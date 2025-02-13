Илон Маск ночует в офисе Белого дома

Американский предприниматель Илон Маск настолько погрузился в работу во главе департамента контроля эффективности государственного управления США (DOGE), что остается ночевать в офисе в Белом доме, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox Business.

Где именно находится офис Маска — непосредственно в Белом доме или в соседних административных зданиях — не уточняется.

Привычка американского миллиардера спать на рабочем месте проявлялась и раньше. Например, во время запуска новых моделей Tesla в 2016 и 2018 годах Маск ночевал прямо на заводском полу.

Ранее политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков спрогнозировал, как долго Маск продержится в правительстве США. По его словам, предприниматель должен реализовать обещанное, а потом его «попросят на выход».