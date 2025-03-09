Илон Маск назвал решение ЦИК Румынии отклонить кандидатуру Джеорджеску безумием
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и миллиардер Илон Маск назвал решение ЦИК Румынии отклонить кандидатуру Кэлина Джеорджеску безумием, сообщает РИА Новости.
«Это безумие!» — написал он в соцсети X.
Джеорджеску заявил 7 марта, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы Румынии.
8 марта стало известно, что Конституционный суд Румынии отверг все поданные жалобы, оспаривающие право Кэлина Джорджеску участвовать в президентских выборах.
Некоторое время назад, когда политик подал свою кандидатуру в Центризбирком, сразу появились противники его регистрации. Они направили два обращения в КС с требованием заблокировать его участие в выборах.