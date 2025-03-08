В Румынии отклонили жалобы против регистрации Джорджеску на выборы президента

8 марта стало известно, что Конституционный суд Румынии отверг все поданные жалобы, оспаривающие право Кэлина Джорджеску участвовать в президентских выборах, сообщает ТАСС .

Некоторое время назад, когда политик подал свою кандидатуру в Центризбирком, сразу появились противники его регистрации. Они направили два обращения в КС с требованием заблокировать его участие в выборах.

Однако румынское законодательство четко регламентирует этот процесс: окончательное решение о регистрации кандидата Центральная избирательная комиссия может принять только после вердикта Конституционного суда.

Теперь, когда суд отклонил все претензии, путь Джорджеску к участию в президентской гонке открыт.