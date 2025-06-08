Илон Маск и министр финансов США устроили потасовку в Белом доме

Американский предприниматель Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент вступили в физическую конфронтацию в коридорах Белого дома. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Инцидент произошел в апреле после напряженного совещания в Овальном кабинете, где стороны не смогли договориться о кандидатуре на ключевую должность в Налоговом управлении, говорится в статье.

По данным издания, конфликт перешел в открытую перепалку, после чего Маск толкнул Бессента плечом «по-регбийному», а министр ответил ударом, оставившим у бизнесмена синяк под глазом. На последовавшей пресс-конференции Маск попытался списать повреждение на «игры с сыном», однако источники подтверждают версию о служебной стычке.

Ранее в российской столице побывал Эрол Маск, публично осудивший сына за обострение отношений с экс-президентом. По его словам, «обе стороны устали от постоянного напряжения», что и привело к ненужному противостоянию.

Эти события происходят на фоне сообщений о поиске NASA альтернатив SpaceX после ухудшения отношений Маска с администрацией президента США Дональда Трампа.