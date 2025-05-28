Июнь 2026: Зеленский назвал сроки окончания конфликта на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что в начале лета следующего года конфликта в его стране уже не будет, но Россия все еще будет чувствовать последствие экономических санкций, пишет «Политика Страны» .

«Июнь 2026 — мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у русских будет. Уже от принятых», — заявил Зеленский.

Лидер Украины уверен, что именно с лета 2026 года российская экономика в полной мере почувствует действие экономических санкций, которые в отношении нее ввели страны мира.

Ранее Зеленский предложил провести встречу с участием российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Местом для проведения трехсторонних переговоров, по мнению Зеленского, могла бы стать Швейцария или Турция, где делегации двух стран уже встречались 16 мая 2025 года.