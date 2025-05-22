Фейк о российско-украинских переговорах в Ватикане был первым после Стамбула, теперь последуют новые вбросы в попытке доказать, что Россия не хочет мира, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Вся игра Лондона и „коалиции желающих“ строится сейчас на распространении вот такой вот фейковой и провокационной информации. Вероятнее всего, вот этот фейк был первым после переговоров в Стамбуле, направленным на то, чтобы дискредитировать совместные усилия Вашингтона и Москвы по достижению мира на Украине, но не будет последним», — сказал Сипров.

Он добавил, что Ватикан едва ли можно рассматривать как подходящую для России переговорную площадку из-за русофобии папского престола и межконфессиональных противоречий. Как бы новому папе не хотелось выступить арбитром в российско-украинском конфликте, он не может занять непредвзятую позицию.

«Скорее всего, Россия откажется от услуг Ватикана в предоставлении переговорной площадки. И это, в свою очередь, может использоваться для того, чтобы проинтерпретировать эти действия в интересах евроатлантистов. Проще говоря, они скажут: „Вот, видите, мы предложили провести переговоры на площадке Ватикана, а Россия отказалась“. Это демагогический прием. Но отказ вести переговоры в каком-либо конкретном месте не означает отказа от переговоров в принципе», — отметил политолог.

Сипров уточнил, что «коалиция желающих» обладает достаточно высокими креативными и медийными ресурсами. Они могут в ближайшее время придумать еще какие-нибудь откровенно провокационные фейки для того, чтобы дискредитировать все то, что Россия и США уже сделали по достижению мира на Украине.