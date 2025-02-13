Идеальный, базовый и кошмарный: описаны варианты окончания конфликта на Украине

Аналитики Bloomberg на фоне достигнутых между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностей о переговорах по Украине составили 3 варианта завершения конфликта — «идеальный», «базовый» и «кошмарный», сообщает РБК .

Самым вероятным они считают «базовый» сценарий, согласно которому освобожденные РФ территории останутся под ее контролем и в «подвешенном состоянии». При этом возможно, что часть из них будет обменяна, например, на занятую ВСУ часть Курской области. Украине дадут ряд гарантий безопасности без вступления в НАТО. Их выполнение ляжет на плечи политиков. США продолжат помогать Киеву еще какое-то время, пока Европа наращивает свои возможности.

«Идеальный» для Украины сценарий предусматривает вмешательство США и Европы в случае, если РФ нарушит достигнутые договоренности. Однако никто не хочет прямой конфронтации с Москвой. Второй вариант — наращивание Западом военной помощи Киеву, усиление антироссийских санкций, помощь в развитии украинской промышленности и модернизации ВСУ. Все это даст шанс стране вступить в Евросоюз

«Кошмарный» вариант: президенту США Дональду Трампу перестает быть интересна Украина еще до прекращения огня. Он свернет военную и финансовую поддержку киевского режима, а решение всех проблем переложит на Европу. Тогда будущая сделка сохранит суверенитет Украины, но со значительными выгодами для России. За Москвой останется контроль над новыми регионами, а вступление Украины в НАТО будет заблокировано раз и навсегда.

Ранее в США назвали «совершенно нежизнеспособной» идею Китая о саммите Владимира Путина и Дональда Трампа.