Хуситы пригрозили продолжить атаки на американские суда в случае ударов США

Йеменские хуситы заявили, что продолжат атаки на американские коммерческие суда и военные корабли в случае, если США продолжат наносить удары по Йемену, заявил лидер движения Абдель Малик аль-Хуси, пишет ТАСС .

По его словам, запрет на судоходство будет в силе, пока США будут продолжать свои агрессивные действия.

«Если американская агрессия против нашей страны продолжится, мы перейдём к дополнительным вариантам эскалации», — добавил он.

Ранее представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа сказал, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» в ответ на американские удары по стране атаковали авианосец USS Harry Truman, находящийся на севере Красного моря.

Он уточнил в эфире телеканала Al Masirah, что также были атакованы и сопровождающие авианосец суда.