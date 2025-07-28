Хуситы пригрозили атаковать суда всех работающих с Израилем компаний

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» пригрозили наносить удары по судам всех компаний, которые работают с портами Израиля, в зоне досягаемости их вооружений, сообщает RT со ссылкой на телеканал Al Masirah.

С таким заявлением выступил представитель сформированных мятежниками вооружённых сил Яхья Сари.

Отмечается, что новый этап морской блокады противника предусматривает нанесение ударов по всем судам любой компании, работающей с израильскими портами, вне зависимости от ее национальной принадлежности и в любом месте, находящемся в пределах досягаемости вооружённых сил хуситов.

Ранее в секторе Газа по данным местного министерства здравоохранения, не менее 67 палестинцев погибли и свыше 200 получили ранения в результате обстрелов израильской армии. По утверждению ведомства, жертвы находились среди гражданских, пытавшихся получить гуманитарную помощь на севере анклава.