Хотел замахнуться на пост президента: как Пригожин пытался получить ядерное оружие

Военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя информацию о желании создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина получить доступ к «ядерной кнопке», высказал мнение, что бизнесмен «метил» в президенты России, сообщает NEWS.ru .

Мнение о том, что Пригожин во время мятежа хотел захватить ядерное оружие, высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с американским блогером Марио Науфалу.

«Наверное, он подумывал замахнуться на пост президента России. А если бы он им стал, то у него в руках как раз и была бы ядерная кнопка. Думаю, Лукашенко имел в виду именно это», — сказал Матвийчук.

Военный мятеж Пригожина произошел 23–24 июня 2023 года. Сначала бойцы ЧВК «Вагнер» ввели военную технику в Ростов-на-Дону и взяли под контроль штаб Южного военного округа, а потом пошли на Москву.

В отношении бизнесмена возбудили дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся предательством, отметив, что непомерные амбиции Пригожина привели к измене Родине. Спустя месяц, 23 августа 2023 года, в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer-135, на борту которого находился в том числе Пригожин.

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