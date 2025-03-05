Лукашенко заявил, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время организованного им мятежа в июне 2023 года хотел захватить ядерное оружие. Это обеспокоило не только российские власти, но и Запад, признал в беседе с американским блогером Марио Науфалу президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает ТАСС .

«Пригожин рвался к ядерной кнопке», — сказал он.

Политик добавил, что правительство РФ не допустило бы подобного развития событий. Оно не нравилось также и западным государствам.

Помимо этого, Лукашенко сказал, что во время переговоров с Пригожиным они договорились об отходе членов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. Так завершился тот конфликт.

Военный мятеж Пригожина проходил 23–24 июня. Сначала бойцы ЧВК «Вагнер» ввели военную технику в Ростов-на-Дону и взяли под контроль штаб Южного военного округа. В отношении бизнесмена открыли дело об организации вооруженного мятежа.

24 июня президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны и назвал случившееся предательством. Он добавил, что непомерные амбиции привели к измене Родине.

23 августа 2023 года упал самолет Embraer-135 в Тверской области. На борту были 10 человек. Там находился и Пригожин — его имя было в списках пассажиров.