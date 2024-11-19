Хотел стать президентом США: озвучены подробности жизни Вивека Рамасвами

Проживающий в индийском штате Керала друг семьи будущего главы министерства госэффективности США Вивека Рамасвами заявил, что тот еще во время учебы хотел стать президентом, сообщает RT.

«Вивек приезжал сюда 6 лет назад. Во время учебы у него были хорошие ораторские способности. Он говорил мне, что хочет стать президентом США», — рассказал собеседник телеканалу.

Он также отметил, что Рамасвами действительно может баллотироваться на этот пост через 4 года или 8 лет.

На родине родителей Рамасвами новость о его назначении восприняли с воодушевлением: старые друзья поддержали будущего министра.

Ранее американские СМИ сообщили о скором назначении на посты руководителей нового министерства эффективности правительства США (DOGE) бизнесменов Вивека Рамасвами и Илона Маска. Ведомство займется повышением эффективности федерального правительства. Планируется, что в первую очередь усилия направят на ликвидацию ненужных структур и реорганизацию.