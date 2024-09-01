Хорватия передала Украине ключи от робота-сапера

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Власти Украины получили от вице-премьера и министра обороны Хорватии Ивана Анушича ключи от роботизированной системы разминирования, пишет РИА Новости.

Передача символических ключей состоялась на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге.

С начала конфликта на Украине Хорватия поставила для ВСУ 42 роботизированных системы разминирования. А также подготовила 150 специалистов по разминированию украинской территории.

Ранее Владимир Зеленский призвал страны Запада разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.