Хорватия передала Украине ключи от робота-сапера
Хорваты передали ВСУ еще одну систему разминирования
Власти Украины получили от вице-премьера и министра обороны Хорватии Ивана Анушича ключи от роботизированной системы разминирования, пишет РИА Новости.
Передача символических ключей состоялась на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге.
С начала конфликта на Украине Хорватия поставила для ВСУ 42 роботизированных системы разминирования. А также подготовила 150 специалистов по разминированию украинской территории.
Ранее Владимир Зеленский призвал страны Запада разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.