«Хороший урок»: Песков прокомментировал международную реакцию на атаки Израиля

Песков назвал «хорошим уроком» международную реакцию на атаки Израиля по Ирану
Политика

Реакция международного сообщества на удары Израиля по Ирану стала «хорошим уроком для всех». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Журналисты спросили у официального представителя Кремля, обратили ли внимание российские власти на то, что атака Израиля по Ирану не повлекла никаких санкций со стороны мирового сообщества и почти не вызвала осуждений.

Песков ответил, что Москва действительно обратила на это внимание и «продолжает обращать». По его словам, в целом мировое сообщество разделилось на два лагеря: те, кто осудил происходящее, и те, кто попытался его оправдать.

В Кремле это констатируют. Песков заявил, что «для всех это хороший урок».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана с целью помешать реализации планов Тегерана по созданию собственного ядерного оружия. Россия осуждает действия, которые привели к эскалации этого конфликта.

Ранее Песков отметил, что предложение РФ вывезти избыточный ядерный материал из Ирана все еще актуально.