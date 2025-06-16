«Хороший урок»: Песков прокомментировал международную реакцию на атаки Израиля

Реакция международного сообщества на удары Израиля по Ирану стала «хорошим уроком для всех». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Журналисты спросили у официального представителя Кремля, обратили ли внимание российские власти на то, что атака Израиля по Ирану не повлекла никаких санкций со стороны мирового сообщества и почти не вызвала осуждений.

Песков ответил, что Москва действительно обратила на это внимание и «продолжает обращать». По его словам, в целом мировое сообщество разделилось на два лагеря: те, кто осудил происходящее, и те, кто попытался его оправдать.

В Кремле это констатируют. Песков заявил, что «для всех это хороший урок».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана с целью помешать реализации планов Тегерана по созданию собственного ядерного оружия. Россия осуждает действия, которые привели к эскалации этого конфликта.

Ранее Песков отметил, что предложение РФ вывезти избыточный ядерный материал из Ирана все еще актуально.