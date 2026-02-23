Ходжес: США давят на Украину для заключения мира к 4 июля

Бывший командующий ВС США в Европе, отставной генерал Бен Ходжес полагает, что Вашингтон настаивает перед Киевом на достижении договоренностей о мирном урегулировании ко Дню независимости США. Эта дата в Штатах отмечается 4 июля, сообщает ТАСС .

По мнению Ходжеса, Трамп отталкивается от уже существующих бизнес-договоренностей между Россией и США. Он считает, что соответствующие документы готовы и будут обнародованы после заключения некой летней сделки.

По мнению Ходжеса, именно по этой причине президент оказывает давление, чтобы все было подготовлено к июню 2026 года. Это нужно, чтобы представить грандиозные экономические проекты 4 июля, в американский национальный праздник.

«Подход администрации Трампа такой, что она оказывает давление на Украину, а не на россиян», — утверждает Ходжес.

Ранее Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует активизировать движение к урегулированию украинского конфликта, в противном случае он рискует упустить уникальный шанс для установления мира. Позднее Зеленский дал понять, что не считает Трампа надежным для Украины партнером.

