Хочет ужесточить риторику: Трамп меняет свою позицию по украинскому конфликту

Администрация президента США Дональда Трампа постепенно меняет подход к украинскому конфликту, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

В публикации отмечается, что глава Белого дома склоняется к ужесточению риторики в адрес Москвы, поскольку, по словам источников, «непримиримость России раздражает Трампа».

Однако, как указывает издание, пока преждевременно делать однозначные выводы о том, что американский лидер перешел на сторону Киева и готов оказывать давление на Россию из-за ее позиции.

Ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог раскрыл планы США по размещению войск на Украине.