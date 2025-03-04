Хочет «дожать» Зеленского: зачем Трамп отменил военную помощь Украине?

Как пишет британская газета The Times, президент США Дональд Трамп принял решение полностью остановить военную помощь киевскому режиму, чтобы таким образом надавить на украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает «Царьград» .

Таким образом Трамп хочет «дожать» коллегу на заключение сделки по минеральным ресурсам без предоставления Украине каких-либо гарантий безопасности.

По мнению издания, чем дольше Зеленский будет медлить со сделкой, тем сильнее будет ухудшаться положение ВСУ на поле боя. При этом позиция Украины на переговорах еще больше ослабнет, а российская — окрепнет.

Ранее Дональд Трамп поручил главе Минобороны США Питу Хегсету поставить на стоп отправку вооружений На Украину. Это касается и находящегося в Европе оружия, например, в транзитных зонах Польши.