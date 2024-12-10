Хинштейн признался, покаялись ли «грешные» чиновники в Курской области

Хинштейн: из чиновников в Курской области пока никто не покаялся

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что пока ни один из курских чиновников не покаялся. Вместе с тем он заметил, что «явку с повинной написать не так легко», сообщает РБК .

Хинштейн говорил, что ряд представителей руководства Курской области может «чувствовать за собой грехи». 9 декабря врио губернатора предложил таким чиновникам покаяться, подчеркнув, что считает подобное действие правильным во всех смыслах.

«Пока ни одного (не покаялось — ред.). Ну, послушайте, им надо осознать, подобрать слова. Явку с повинной написать не так легко», — прокомментировал Хинштейн.

Врио главы Курской области уже отправил местное правительство в отставку.

Тем временем руководительницу Кореневского района Курской области Марину Дегтяреву могут проверить на пропаганду ЛГБТ*. Планируется также выяснить, не причастна ли чиновница к организации проституции.

* ЛГБТ — общественное движение, признано экстремистским и запрещено на территории России.

