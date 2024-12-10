Главу Кореневского района Курской области проверят на пропаганду ЛГБТ*

Главу Кореневского района Курской области Марину Дегтяреву могут проверить на пропаганду ЛГБТ*. Также выяснят, не причастна ли она к организации проституции, сообщает Mash .

Поводом для проверки мог стать стриптиз-клуб Black Angels, который находится на приграничной территории — в поселке Коренево. Он принадлежал родственникам женщины.

Black Angels расположен в отремонтированном строении сильпо. От администрации до него идти всего пять минут.

Откровенные вечеринки в клубе устраивали и для мужчин, и женщин. В августе 2024 года место закрыли из-за обострения обстановки в Курской области. После этого из Коренево уехала и Дегтярева.

Недавно в социальных сетях появились записи с летних вечеринок в Black Angels. На одной записи девушка танцует топлес для мужчин. На второй уже, предположительно, стриптизер танцует перед толпой женщин и даже снимает нижнее белье.

Местные жители отмечают, что вечеринки в Black Angels часто завершались приватным общением между персоналом и посетителями. Никто не мешал ночному клубу работать, поскольку, как считают люди, у владельцев учреждения были «хорошие связи».

Дело в том, что Black Angels владеет племянник Дегтяревой Тимур Тивелев. После этого чиновницу могут проверить по статье об организации проституции и пропаганде ЛГБТ*.

Ранее Алексей Смирнов ушел с поста губернатора Курской области. Он объяснял это тем, что его переводят на другое место службы. Затем врио губернатора Курской области назначили депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Предшественник Смирнова Роман Старовойт считает, что его преемник не справился с проблемами и не нашел контакты с курянами.

* ЛГБТ — общественное движение, признано экстремистским и запрещено на территории России.