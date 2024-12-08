«Хезболла» вывела свои подразделения из Сирии
Reuters: ливанская группировка «Хезболла» вывела все свои силы из Сирии
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Ливанская военизированная организация «Хезболла», которая поддерживала президента Башара Асада, вывела все свои подразделения из Сирии из-за действий вооруженной оппозиции, сообщает РБК.
«Хезболла» вывело все свои силы из Сирии в субботу, в то время как повстанческие группировки приближались к столице Дамаску», — пишет агентство Reuters.
Из материала следует, что переброшенные в ночь 6 декабря ливанские подразделения были отправлены для контроля за отходом.
Ранее Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетные удары по кварталу правительственных зданий в районе Кафр-Сусе в столице Сирии. В результате атаки ЦАХАЛа вспыхнул крупный пожар.