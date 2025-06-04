Хегсет игнорирует заседание по Украине

Впервые за три года глава Пентагона пропускает встречу группы НАТО

Вместо личного присутствия в штаб-квартире НАТО американскую делегацию возглавит постпред при альянсе Мэттью Уитакер — беспрецедентное решение для главы Пентагона, который до этого никогда не пропускал подобные встречи.

За кулисами этого решения просматривается четкий политический расчет. Еще в феврале Хегсет заявлял о необходимости «европеизации» помощи Киеву, предлагая Украине отказаться от «нереалистичных» целей вступления в НАТО и полного возврата территорий. Теперь администрация президента США Дональда Трампа переводит свои слова в действия, фактически передавая лидерские полномочия министрам обороны Германии и Великобритании.

Этот шаг особенно символичен на фоне цифр: за три года группа координировала поставки оружия на 126 миллиардов долларов, из которых 66,5 миллиардов обеспечили США.

При этом сам Хегсет появится в Брюсселе на следующий день для участия в саммите НАТО.