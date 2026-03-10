Хегсет анонсировал «мощные» удары по Ирану во вторник
Фото - © РИА Новости
10 марта станет «самым интенсивным днем ударов по Ирану». Об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет, сообщает «Осторожно, новости».
По его словам, во вторник в рамках операции США и Израиля по Ирану будут нанесены самые «мощные» удары. Они будут осуществляться с применением «наибольшего» числа истребителей, бомбардировщиков и т. д.
Также Хегсет обвинил Тегеран в том, что он атакует якобы прямо из школы и больниц.
«В течение 47 лет эти варварские дикари из иранского режима убивали наших братьев по оружию — моих парней, ваших парней, наших парней», — заявил глава Пентагона в ходе пресс-конференции.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о сроках завершения операции против Ирана. По его словам, это произойдет «очень скоро».
